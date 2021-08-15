بعد العثور على جثة طفل داخل بئر .. شرطة حلبجة: القاتل هو والده

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة يوم الأحد كشف هوية المتهم بقتل طفل ورمي جثمانه في بئر داخل جامع في إحدى مناطق المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة بارزان عثمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الطفل الذي عثر عليه ميتا داخل بئر قبل خمسة أيام قُتل من قبل والده

وأوضح أن الأب وبغرض إخافة الطفل ضربه بواسطة قضيب حديدي على رأسه لكنه بعدها فارق الحياة، ومن أجل إخفاء الجريمة قام برمي جثمانه في البئر.

وكانت شرطة محافظة حلبجة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، العثور على جثة طفل في التاسعة من العمر داخل بئر جافة في مسجد بعد فترة قصيرة من فقدانه، مشيرة الى اعتقال شخص يبدو أنه على علاقة بالجريمة.

وجاء في بيان للمديرية ، انه تم العثور على جثة طفل يدعى راويژ قادر سعدي وهو تلميذ داخل بئر جافة داخل أحد المساجد، في الساعة 11:30 من مساء الثلاثاء العاشر من شهر آب الجاري في حي السراي بمدينة حلبجة بعد فقدانه مساء أمس، لافتا الى ان الجثة بدت عليها آثار الضرب.

واضاف البيان ان بعد وصول فريق كشف الادلة الجنائية وشرطة مركز حلبجة تم استخراج الجثة، لافتا الى بدء التحقيقات بشأن الحادث فورا.

واوضح البيان انه تم القاء القبض على شخص باسم (ا س) ويبلغ من العمر 25 عاما من اهالي حي السراي في محافظة حلبجة، مبينا ان التحقيقات معه جارية الان وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.