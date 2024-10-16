بعد الصمت .. داخلية كوردستان تحذر الباعة المتجولين من إزالة ملصقات المرشحين

شفق نيوز/ صرّح مدير عام ديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان هيمن ميراني، اليوم الأربعاء، بأن انتهاء الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة المقرر اجراؤها في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري لا يعني ازالة ملصقات المرشحين، محذراً من يقوم بذلك الفعل بانه ستتم محاسبته وفق القانون.

وبعد الساعة الـ12 من صباح اليوم الأربعاء، دخلت مناطق ومدن اقليم كوردستان بالصمت الانتخابي بعد مرور 20 يوما على انطلاق الحملة الدعائية، وبدأ عدد من الباعة المتجولين وتجار الحديد وبعض الأشخاص بجمع الملصقات الدعائية للمرشحين التي تحتوي على معدن الحديد لغرض التكسب بها.

وكتب ميراني على مواقع التواصل الاجتماعي "الفسيبوك"، إن توقف الحملة الدعائية والدخول بالصمت الانتخابي لا يعني إزالة الملصقات وأخذ الحديد منها"، مؤكدا أن "هذه الملصقات يتعين أن تبقى حتى يوم الاقتراع العام وانتهاء العملية الانتخابية برمتها، وعندها يكون المرشحون والكيانات السياسية مسؤولين عن إزالتها".

وأكد أن كل من يقوم بإزالة الملصقات باسم انتهاء الحملة الانتخابية، وأخذ الملصقات الحديدية سيتعرض للمساءلة القانونية، و ستتعامل معه الشرطة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في تصريح صوتي وزعته على وسائل الإعلام، إنه "بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 2 لسنة 2023 المادة خامسا على المرشحين والأحزاب السياسية والتحالفات إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوما من اليوم التالي للاقتراع العام، وبعكسة سيتم ازالتها وتحميلها كلفة ازالة المخالفة".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.