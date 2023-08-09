بعد السليمانية.. هجوم تركي جديد يستهدف مواقع العمال في دهوك

شفق نيوز/ أفادت مصادر حكومية، يوم الأربعاء، بتنفيذ الطائرات التركية غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية تركية نفذت قصفاً جوياً استهدف مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة سلسلة جبل متين، المتواجدة على ارتفاعات تطل على قضاء العمادية الواقع شمال محافظة دهوك".

ولم تتوفر حتى الآن معلومات حول الخسائر التي نتجت عن هذه الغارة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استهدفت طائرة مسير تابعة للجيش التركي، عجلة مدينة في حدود محافظة السليمانية ما ادى الى اصابة مواطنين.

وقال سيروان سرحد خليفة قائممقام قضاء دوكان لمراسل وكالة شفق نيوز، انه عصر اليوم استهدفت طائرة تركية مسيرة "بدون طيار" عجلة مدنية نوع "جيب" تقل مواطنين على الطريق الرابط قضاء، دوكان بناحية خلكان في قرية "قلا.

واضاف ان الحادث تسبب باصابة مواطنين اثنين الاول من اهالي حلبجة، والثاني كوردي سوري.