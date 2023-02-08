بعد السليمانية.. مساعدات من منطقة كوردستانية لذوي ضحايا الزلزال المدمر

شفق نيوز / انطلقت في إدارة منطقة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حملة لجمع التبرعات لضحايا الزلزال في شمال وغرب الإقليم.

وذكر الناشط جهاد الدلوی، لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً من المتبرعين والنشطاء المدنيين عقدوا اجتماعا في مدينة كلار التابعة لإدارة كرميان، للإعلان عن حملة لجمع التبرعات لضحايا زلزال شمال وغرب كوردستان."

وأوضح الدولي، أن "الاجتماع نتج عنه بدء الحملة من اليوم، في سوق كلار لجمع التبرعات"، داعياً أبناء إدارة گرميان وشرائح المجتمع كافة وكل حسب قدرته إلى "أداء واجبهم الوطني والإنساني في مساعدة المتضررين من الزلزال شمال وغرب كوردستان".

وكانت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، بدء رجال الأعمال في المحافظة وإدارتي كرميان ورابرين، بجمع المساعدات وإيصالها الى المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وجّه أمس الثلاثاء، بإرسال مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا اللتان تعرضتا إلى زلزال مدمر خلّف آلاف القتلى وعشرات آلاف المصابين.

وتعرضت تركيا وسوريا لزلزال قوي يوم الاثنين الماضي، بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر"، إذ يواصل عمال الإنقاذ في البلدين لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.