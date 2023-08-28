بعد السليمانية.. گرميان تسجل تزايد حالات الاسهال بين الأطفال

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لصحة ادارة گرميان، اليوم الاثنين، عن تزايد حالات اصابة الاطفال بالإسهال والتقيؤ خلال اليومين الماضيين، فيما دعت المواطنين إلى اتباع الإجراءات الوقائية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم تسجيل 35 حالة إسهال في المنطقة، منذ أمس، رغم أن الحالات ليست خطيرة وتحت السيطرة".

ودعت المديرية المواطنين جميعا الى "الاهتمام بأنفسهم واتخاذ الإجراءات الوقائية، لا سيما باتخاذ إجراءات النظافة، والتأكد من نقاء وملاءمة مياه الشرب، وتجنب تناول الأطعمة غير المكشوفة أو في بيئة غير نظيفة، وغسل اليدين بانتظام في حالات الإصابة من الإسهال، واتباع التعليمات الطبية بعناية، وزيارة المستشفى لتلقي العلاج المناسب في حالة شدة المرض واستمراره".

وكانت المديرية العامة لصحة السليمانية بإقليم كوردستان أعلنت، يوم أمس الأحد، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ، معربة عن شكوكها بتفشي عدوى الكوليرا في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ ويشك بأنها إشارة إلى تفشي مرض الكوليرا"، لافتة إلى أن "جميع فرق المديرية منهمكة الآن في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية".