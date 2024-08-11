بعد السليمانية.. حرائق واسعة في دهوك مستمرة منذ أسبوع ومخاوف من امتدادها

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة دهوك، يوم الأحد، بأن الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني تسببت باندلاع حرائق ما زالت مشتعلة منذ أسبوع، مخلفة أضراراً مادية جسيمة، فيما أشاروا إلى أن هناك مخاوف من توسع رقعتها.

وقال الشهود، وهم من منطقة بريكاري التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "حرائق واسعة النطاق اندلعت منذ أسبوع في المنطقة وتحديداً في محيط قريتيّ ديريشي ورزيكي، بسبب الاشتباكات المستمرة بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني، وخلفت أضراراً مادية كبيرة بمزارع أهالي القرى في المنطقة".

بدوره أوضح أحد سكان قرية رزيكي، لوكالة شفق نيوز، أن "النيران لا تزال خارجة عن السيطرة وتتجه حالياً نحو وادي بيي مما يثير مخاوف من توسع رقعة الدمار".

وأضاف "الحرائق لم تقتصر على هذه المنطقة فحسب بل امتدت خلال الأيام الماضية لتطال قرى أخرى في مناطق نهيلي وبرواري بالا"، مشيراً إلى أن "الوضع يزداد سوءاً مع استمرار الاشتباكات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة".

وناشد السكان المحليون السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإخماد الحرائق وحماية ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، معربين عن قلقهم من تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وقبل قليل، أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في إقليم كوردستان، أن حريقاً التهم أكثر من 500 دونم من الغابات والأراضي الزراعية بمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الحريق اندلع في غابات وحقول زراعية بقضاء ماوت، وطال أكثر من 500 دونم، بالإضافة إلى 40 دونماً من الحدائق والأشجار.