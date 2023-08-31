بعد السليمانية.. الكوليرا تتسلل إلى گرميان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة ادارة گرميان المستقلة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض الكوليرا،

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "امرأة في الرابعة والعشرين من العمر ثبت إصابتها بمرض الكوليرا وهي الحالة الاولى في المنطقة".

وأضاف البيان انه تم تكليف فرق مديرية الوقاية الصحية في گرميان لمتابعة تلك الحالة والتحقيق في مصدر الإصابة".

وطالب البيان المواطنين بـ"اتباع الإجراءات الوقائية والابتعاد عن مخاطر الاصابة بالإسهال والكوليرا من خلال اتخاذ اجراءات النظافة والتأكد من نظافة مصادر مياه الشرب والاستعمال.

وكانت المديرية العامة لصحة إدارة گرميان اعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، تسجل أكثر من 165 حالة إصابة بـ"الإسهال" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي موازاة ذلك أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم تسجيل 10 إصابات بمرض الكوليرا، مشيراً إلى أن المرض موجود سنويا في المحافظة وفي أنحاء العراق كافة، داعيا السكان إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الشهرين المقبلين.

والأحد الماضي (27 آب الجاري)، أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان، زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بحالات الإسهال والتقيؤ.