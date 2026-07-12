بعد السادس الإعدادي.. طلبة التعليم المهني يحتجون في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

احتج عدد من طلبة الصف الثاني عشر في فروع التعليم المهني بمدينة السليمانية، يوم الأحد، على نتائج الامتحانات العامة للعام الدراسي الحالي، مؤكدين وجود "أخطاء كبيرة" في احتساب الدرجات.

وقال سهند أحمد، ممثل الطلبة المحتجين، خلال مؤتمر صحفي أمام مديرية تربية غرب السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن عملية تدقيق الإجابات لم تُجرَ بالشكل المطلوب، مبيناً أن الطلبة على يقين بصحة إجاباتهم، إلا أنهم فوجئوا بنتائج لا تعكس مستواهم الحقيقي.

وأضاف أن عدداً من الطلبة يعتقدون أن دفاترهم الامتحانية لم تُصحح وفق النماذج الخاصة بهم، موضحاً أن بعض إجابات طلبة المجموعة (بي) جرى تدقيقها وفق نموذج آخر، الأمر الذي أدى إلى ظهور نتائج "خاطئة"، مطالباً بإعادة تدقيق جميع الدفاتر بشكل عاجل.

وأشار أحمد، إلى أن الامتحانات شهدت أيضاً وجود أسئلة خاطئة في بعض المواد، إلا أن درجاتها لم تُحتسب لصالح الطلبة، لافتاً إلى أن طلبة التعليم المهني يعانون من الإهمال مقارنةً بطلبة الفرعين العلمي والأدبي.

وتابع قائلاً إن الطلبة واجهوا منذ بداية العام الدراسي تحديات سياسية وإدارية أثرت على مسيرتهم التعليمية، مضيفاً أن النتائج الحالية زادت من معاناتهم، وان الاحتجاجات ستستمر لحين الاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر بالنتائج.

ومن جانبه أوضح ميران احمد وهو طالب محتج لوكالة شفق نيوز، أن درجاته جاءت أقل بكثير من المتوقع، موضحاً أنه كان يتوقع الحصول على أكثر من (60) درجة في مادة الرياضيات، إلا أن النتيجة التي ظهرت له كانت (28) درجة فقط.

ولفت إلى أن معظم زملائه حصلوا أيضاً على درجات متدنية، كما رسب في مادة اللغة العربية رغم توقعه الحصول على ما بين (60) و(70) درجة، مؤكداً أن طلبة التعليم المهني حُرموا من درجات المساعدة (الكورمة) التي استفاد منها طلبة الفرعين العلمي والأدبي.

وأوضح أن ضعف خدمات الإنترنت وعدم توفر الأجهزة المناسبة أثرا بشكل مباشر على تحصيلهم الدراسي، ولاسيما في مادة اللغة العربية التي تضمنت أسئلة تعتمد على فهم المعاني، مطالباً بإعادة احتساب الدرجات ومنح الطلبة حقوقهم.

بدوره، قال كارو عباس، ممثل طلبة الإعداديات المهنية للبنين في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن إعلان النتائج بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات يعكس استعجالاً في عملية التصحيح، معتبراً أن ذلك تسبب بوقوع أخطاء في احتساب الدرجات.

ووفقاً لعباس، فإن السبب الرئيس للمشكلة يتمثل في ضعف الاهتمام بقطاع التعليم المهني، مؤكداً أن الطلبة نظموا الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية تربية غرب السليمانية للمطالبة بمعالجة المشكلة.

يذكر أن طلبة السادس الإعدادي في محافظة السليمانية قد احتجوا، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، أمام مديرية تربية السليمانية، اعتراضاً على طبيعة الأسئلة وآلية إجراء الامتحانات الوزارية.