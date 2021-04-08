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بعد الزلزال .. هزتان أرضيتان تضربان السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T07:06:05+0000
بعد الزلزال .. هزتان أرضيتان تضربان السليمانية

شفق نيوز/ أفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق صباح اليوم الخميس بوقوع هزتين أرضيتين في قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وسجلت المراصد الهزتين قرب الحدود العراقية الإيرانية وتحديدا شرق بينجوين لم يتم الشعور بهما، وفقا للهيئة.

وبلغت قوة الهزة الأولى (3.3) على مقياس ريختر عند الساعة 6:19:44 تبعد 9.5 كم شمال شرق قضاء بينجوين.

وبلغت قوة الهزة الثانية (3.2) على مقياس ريختر عند الساعة 5:47:5 تبعد 9 كم شمال شرق.

وهز زلزال بقوة 5.3، يوم الثلاثاء، قضاء بينجوين في محافظة السليمانية مخلفا اضرارا مادية.

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