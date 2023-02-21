بعد الزلازل المدمرة في المنطقة .. إقليم كوردستان يعتزم اعتماد آليات جديدة لتنفيذ المشاريع

شفق نيوز/ أعلن وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، يوم الثلاثاء، أن وزارته تعتزم اعتماد آليات جديدة لإنشاء المشاريع بعد الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا واسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال عبد الكريم في كلمة له ألقاها خلال ورشة عمل حول حماية اقليم كوردستان من الزلازل والمنعقدة في اربيل، إن هذا الموضوع مهم للغاية لأنه يخص السكان في الإقليم فردا فردا.

وأضاف ان الجهات المعنية ستجري تقييما لطبيعة اقامة المشاريع في الإقليم على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أسابيع تركيا وسوريا خلف اضرار فادحة وسقوط آلاف الضحايا، مردفا بالقول: سنقوم بعملية تقييم للبنايات في الإقليم.

كما أشار عبد الكريم إلى ان اقليم كوردستان ووفقا لخارطة خط الزلازل في العراق التي تتألف من ست مناطق، فإنه لحسن الحظ يقع الإقليم ضمن المنطقة ذات المخاطر المتوسطة".

وتابع بالقول انه حتى لو وقع زلزال بقوة 5 درجات وفق مقياس ريختر، فلن يسفر عن اضرار جسيمة بشرط ان تكون المشاريع منفذة وفق الآليات والتعليمات الصادرة سابقا، مستدركا القول "لكن إذا ارتفعت الدرجة وبلغت 6 أو7 فانه عندها حتما الأضرار ستكون أكبر بأضعاف".