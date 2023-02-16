بعد الرمان.. اقليم كوردستان يصدر 3 منتجات جديدة هذا العام

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الإقليم سيصدر العسل والتفاح والعنب إلى الأسواق العالمية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الرمان.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يتبنى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برنامجاً إصلاحياً شاملاً برؤية مستقبلية بعيدة المدى تهدف إلى التنويع الاقتصادي للإقليم، وذلك من خلال دفع عجلة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يؤدي دوراً محورياً في إنعاش الاقتصاد الوطني".

وأضافت "تعمل الحكومة على تسويق منتجات مزارعي كوردستان في إطار استراتيجية وخطة رصينة، إذ تقرر طرح منتجات التفاح والعنب والعسل في أسواق عدد من الدول خلال هذا العام".

وأشارت إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كان قد أطلق في آذار 2022، بعد زيارته إلى دولة الإمارات، مبادرة لتصدير محاصيل كوردستان الزراعية، بإشراف فريق (مبادرة تصدير المحاصيل الزراعية الكوردستانية - KAEI) في مكتب رئيس الحكومة، وتحديد ثلاثة منتجات أخرى غير الرمان للتصدير بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع تصدير الرمان".

وبينت الدائرة ان "فريق (KAEI) في مكتب رئيس الحكومة وسع عمليات الاختبارات والفحوصات لتحديد المنتجات والمحاصيل التي يمكن تصديرها، ونتيجة لذلك، بدأت المرحلة الثانية من المبادرة، وشملت تصدير ثلاثة منتجات أخرى غير الرمان".

وأوضحت أنه "من المقرر أن تشمل الإمارات العربية المتحدة والأسواق الكبرى في مجلس التعاون الخليجي، وقد أُجريت دراسة شاملة لهذه المنتجات الثلاثة، ولا سيّما من حيث معايير القدرة التصديرية لموسم الحصاد 2023، إذ خلُصت الدراسة إلى تحديد التفاح والعسل والعنب كمنتجات رئيسية للتصدير في موسم الحصاد 2023".

وقالت الدائرة إنه "في إطار مبادرة تصدير المنتجات الزراعية، واستمراراً للنجاحات الأخيرة فيما يتعلق بتصدير محصول الرمان إلى دولة الإمارات، وضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق مكتب رئيس الحكومة، يباع الآن محصول التفاح من منطقة برواري (تفاح برواري) في جميع أنحاء البلاد عبر متاجر كارفور. ويمثل ذلك خطوة مهمة من شأنها أن تُرسي أساساً لتصدير منتجات هذا العام إلى الأسواق العالمية".

واكدت الدائرة "تلتزم حكومة إقليم كوردستان، من خلال مكتب رئيس الحكومة، بتعزيز مسار تسويق المنتجات المحلية والارتقاء بالتنسيق والتعاون مع البائعين الدوليين، إذ يدعم مكتب رئيس الحكومة المزارعين في جميع الخطوات، ولا سيّما في كل اختبار وفحص وتحليل للأسواق أو في الخدمات اللوجستية والتسويق، وذلك بهدف توسيع قائمة المنتجات المصدّرة إلى الخارج. وأوفى رئيس الحكومة بوعده بتسويق منتجات كوردستان المحلية، وأقام اتصالات مباشرة مع المشترين الحكوميين وكبار التجار في الأسواق الخارجية".