بعد الديمقراطي.. حزب تركماني ومرشح مستقل يؤيدان مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أيدّ حزب التنمية التركماني، يوم الاثنين، قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان، فيما أنضم مرشح مستقل إلى المقاطعين للانتخابات، وطالب بتأجيلها.

وقال زعيم حزب التنمية محمد إيلخاني، في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب الكوردية الأخرى يجب أن يكون لها نفس الموقف المشرف للحزب الديمقراطي الكوردستاني من مقاطعة الانتخابات".

وأضاف "من الغريب أن الأحزاب الكوردية اختارت الصمت حتى عن حقوقها، كيف يمكنهم المشاركة في انتخابات تحرم ناخبيهم ومجتمعاتهم من حقوقهم؟".

وتابع إيلخاني "نحن في المكون التركماني نؤيد بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني للوقوف في صف الحق والدفاع عن حقوق الأقليات وعن نظام الكوتا، ونتوقع نفس الموقف الوطني والعقلاني من الأحزاب والشخصيات الكوردية الأخرى".

بدوره قال المرشح لانتخابات إقليم كوردستان، المحامي الاستشاري أوميد بالاني، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز "أنا كمرشح فردي مستقل سأقاطع الدورة السادسة لانتخابات برلمان إقليم كوردستان التي من المقرر إجراؤها بتاريخ 10 حزيران/ يونيو المقبل".

وأضاف "سأقدم غداً طلباً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – مكتب أربيل لتأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردستانية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام ائتلاف "إدارة الدولة" بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أطرافه.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

وخاطب البيان، مواطني الإقليم، "هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكدا أنه "بعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".

ووقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 3 آذار/ مارس الجاري، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل.