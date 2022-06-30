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بعد الحريق .. دهوك تقرر بناء مساكن للنازحين داخل مخيم "باجد كندال"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-30T11:33:37+0000
بعد الحريق .. دهوك تقرر بناء مساكن للنازحين داخل مخيم "باجد كندال"

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة دهوك، يوم الخميس، بناء مساكن بدلا من الخيام في مخيم "باجد كندال" الذي يأوي نازحين إيزيديين من قضاء سنجار.

وقال رئيس الحكومة المحلية علي تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، كحل مؤقت ولتجنب تكرار الحرائق سنبني مساكن بـ(البلوك) داخل مخيم (باجد كندال)"، مؤكدا أن عملية تشييد تلك المساكن ستبدأ اعتبارا من اليوم.

ودعا تتر الحكومة الاتحادية إلى النهوض بالواجب الملقى على عاتقها وتنفيذ اتفاقية سنجار وتهيئة ارضية أمنية وخدمية ملائمة لاعادة النازحين الى ديارهم في القضاء.

وأكد محافظ دهوك دعم السلطات في إقليم كوردستان للعودة الطوعية للنازحين.

وفي وقت سابق من اليوم نشب حريق كبير في مخيم "باجد كندال" للنازحين في إدارة منطقة "زاخو" في إقليم كوردستان.

بدوره وجه وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، كوادر وزارة الهجرة والمهجرين ومديرية الدفاع المدني بالاستنفار الكامل للسيطرة على حريق نشب داخل المخيم المذكور.

كما أوعز الغانمي في بيان، بتقديم المساعدات الطارئة والعاجلة للقاطنين في هذا المخيم، والعمل بسرعة على تفقد أحوال الأسر النازحة فيه.

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