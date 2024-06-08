بعد الحريق الكبير .. أربيل تقرر اعادة تأهيل سوق "قيصري" بأكثر من 5 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، أن سيتم اعادة تأهيل سوق "قصيري" بكلفة خمسة مليارات و300 مليون دينار عراقي، كما تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف "جيهان" لتقديم قروض بدون فوائد للتجار الذين يرغبون في الاقتراض.

وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، إنه للأسف، في مطلع شهر أيار/مايو الماضي، احترق جزء من سوق القيصري في أربيل، وتعرض لأضرار مادية جسيمة.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف "جيهان" في اقليم كوردستان لتقديم قروض بدون فوائد للتجار الذين يرغبون في اقتراض الأموال، ويمكنهم زيارة محافظة أربيل وسيتم دعمهم لتقديم القرض.

وتابع خوشناو بالقول إنه وفقا لميزانية محافظة أربيل، سيتم سوق القيصري بتكلفة 5 مليارات و300 مليون دينار، والمكان الذي تعرض لحادث الحريق يتكون من جزأين، أحدهما أثري والآخر جديد، لذلك خططنا لتجديد الجزء الجديد في العام 2024 الذي لم يتم تجديده من قبل، ولكن لم يكن بالإمكان تنفيذه بسبب الأزمة المالية.