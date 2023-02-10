بعد التمتع بمشاهدة الثلوج.. زحام "شديد" في أحد طرق العودة لأربيل (صور)

شفق نيوز / شهد طريق أربيل – بيرمام في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، زحاماً مرورياً شديداً بعد توجه المواطنين الى المناطق الجبلية والتي تشهد تساقطاً للثلوج.

ووفق بيان لمديرية المرور العامة ومراسل وكالة شفق نيوز فقد شهد الطريق الرابط بين مدينة أربيل - بيرمام زحاماً شديداً نتيجة عودة المواطنين من المناطق التي شهدت تساقطاً للثلوج ضمن حدود محافظة أربيل وأبرزها جبل سفين في قضاء شقلاوة وغيرها من المناطق الأخرى.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز إن المواطنين يذهبون الى هذه المناطق للتمتع بمنظر الثلوج، فيما تشهد هذه المناطق تساقطا مستمراً للثلوج الأمر الذي دفع سلطات الإقليم إلى تحذير المواطنين من التوجه الى بعض المناطق "المغطاة" بالثلوج خشية تأثيرها عليهم وانقطاع التواصل مع العالم الخارجي.