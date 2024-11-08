بعد التسمم الجماعي.. مستشفى شارزور تنفي تزايد الإصابات وتؤكد: الوضع تحت السيطرة

شفق نيوز/ نفت إدارة مستشفى "رؤوف بك" في قضاء شارزور بمحافظة حلبجة، يوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تزايد الإصابات بحالات التسمم الجماعي، مؤكدةً أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد مخاوف صحية تجاه المصابين.

وقالت مديرة المستشفى سارة عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداداً كبيرة من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، والأرقام المتداولة والتي تشير إلى وصول عدد المصابين إلى نحو 2500 حالة، غير دقيقة".

وبينت أن "إجمالي عدد المراجعين للمستشفى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ومن بينهم المصابون بحالات الإسهال والقيء بلغ نحو 2200 مريض، متضمّنين حالات بأمراض أخرى".

وتداولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً تقارير تشير إلى ارتفاع حاد في أعداد المصابين بحالات الإسهال والقيء في قضاء شارزور، مما أثار قلقاً بين السكان المحليين بشأن احتمال تفشي المرض.

وجاء نفي إدارة مستشفى "رؤوف بك" لهذه المعلومات في إطار طمأنة الرأي العام وتوضيح الحقائق المتعلقة بالحالات الطبية التي استقبلها المستشفى خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، كشف وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، عن تفاصيل حالات التسمم الجماعي التي حصلت في محافظة حلبجة، مؤكداً أنها ليست بالخطيرة والجميع عادوا إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات باستثناء 70 حالة فقط.

وقال برزنجي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات التسمم المسجلة حتى الآن 1560 حالة ومنذ وقوع الحادثة، وقد أرسلت وزارة الصحة فرقها بالتنسيق مع مديريات الصحة في السليمانية وحلبجة وتوصلنا إلى أن نتيجة الإصابات هي تناول مياه ملوثة اختلطت بمياه الصرف الصحي بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم في الأيام الأخيرة".

وأضاف "لحسن الحظ الحالات ليست خطيرة بل هي خفيفة ومتوسطة وهناك 70 شخصاً فقط ما زالوا يرقدون في المستشفى والبقية عادوا إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج".

ويوم أمس الخميس، أبلغ مصدر محلي في حلبجة، وكالة شفق نيوز، بإصابة أكثر من 700 شخص بحالات "قيء وإسهال" في قضاء شهرزور، مبيناً أن "السبب وراء هذا العدد الكبير من المصابين قد يكون وجود مياه ملوثة".

ولفت المصدر إلى أن "الجهات المعنية وبالتنسيق مع دائرة صحة القضاء يعقدون اجتماعاً الآن لتدارك الوضع".

ولاحقاً أكدت مستشفى "رؤوف بك" في منطقة شارزور في حلبجة بإقليم كوردستان، أن تلوث مياه الشرب أدى إلى إصابة نحو 1400 شخص بحالات إسهال حادة في ثلاث مناطق مختلفة نتيجة تسربات في أنابيب نقل المياه.

وأوضحت مديرة المستشفى سارة عمر، لوكالة شفق نيوز، أن المياه الملوثة اختلطت بمياه الشرب نتيجة ثقوب في الأنابيب، مما تسبب بانتشار واسع للإصابات.

وقالت عمر إن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المحلية، مشيرة إلى أن الوضع الحالي تحت السيطرة بفضل الاستجابة السريعة من الفرق الطبية.