بعد التحقيق.. "PKK" وراء اغتيال مدير أمن معبر حدودي في دهوك

شفق نيوز/ وجهت مديرية الاسايش العامة في اقليم كوردستان/اربيل، اليوم السبت، اصبع الاتهام نحو حزب العمال الكوردستاني المعارض لانقرة باغتيال مدير اسايش معبر حدودي في دهوك، وفيما اعلنت ادانتها لما اسمته بالعمل الارهابي الجبان، هددت بالرد عليه.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس الماضي الموافق الثامن من تشرين الاول الجاري، تعرض مسؤول اسايش معبر سرزيري غازي صالح آليخان للاغتيال بأيد سوداء في قرية بيكداود.

واوضح البيان انه بعد التحقيقات الدقيقة والشاملة تبين ان "PKK" (حزب العمال الكوردستاني المعارض لانقرة) هو من نفذ عملية الاغتيال، مبينا انه سبق وان قام هذا الحزب بتهديد الضحية بالقتل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف البيان، أنه فضلاً عن التعبير عن المواساة والتعازي لاسرة وذوي الضحية غازي صالح آليخان، فانها تدين بشدة هذا العمل الارهابي الجبان، معلناً أن هذا العمل الارهابي لن يمر من دون رد.

وطالب البيان المواطنين واهالي اقليم كوردستان، بأن يكون لهم موقف تجاه هذا العمل الارهابي، حسب تعبير البيان.