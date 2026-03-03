بعد البيان رقم (1).. "حرية كوردستان" يدعو إلى عدم اللجوء لأعمال انتقام في الفترة المقبلة

شفق نيوز- اربيل

دعا المتحدث الرسمي باسم حزب "حرية كوردستان" المناهض لإيران خليل نادري، يوم الثلاثاء، إلى عدم اللجوء إلى أعمال انتقام في ظل التطورات الجارية داخل إيران، كاشفاً عن دمار واسع طال مؤسسات وقوات تابعة للنظام في مدن كوردستان إيران خلال اليومين الماضيين.

وقال نادري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الأوضاع داخل إيران، ولاسيما في مناطق كوردستان، تشهد تصعيداً غير مسبوق، مشيراً إلى أن هجمات واسعة استهدفت مقرات تابعة للنظام في مدن كرمانشاه وسنندج وأروميا.

وأوضح أن الهجمات طالت مراكز للشرطة والباسيج ومقرات الحرس الثوري الإيراني في مدن بينها مريوان، مبيناً أن الأحداث امتدت إلى مناطق عدة في كوردستان إيران، وأن محتجين قاموا بتحرير سجناء خلال تلك التطورات.

وبشأن المرحلة المقبلة، أعلن نادري أن الأحزاب الكوردية شكلت ما أسماه "تحالف كوردستان" بهدف إدارة المرحلة المقبلة وحماية شعب كوردستان ومؤسساته والحفاظ على التنوع والأقليات، موجهاً دعوة إلى القوات الكوردية التابعة للدولة للانضمام إلى صفوفهم.

وأشار إلى وجود لجنة عسكرية مشتركة بين الأحزاب السياسية لإدارة الجانب العسكري، مؤكداً وجود خطط ومشاريع تتعلق بكيفية "إسقاط ما وصفه بالمحتل في كردستان".

وحول التواصل مع واشنطن، قال نادري إن هناك تواصلاً محدوداً جرى خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، موضحاً أن التواصل لم يكن مع جميع الأطراف على مستوى قيادي أعلى، وإنما تم مع ثلاث من كبار قيادات شرق كوردستان من دون ذكر أسمائهم.

وفي ما يتعلق بمستقبل النظام الإيراني، أبدى نادري توقعه بسقوطه "هذه المرة"، مضيفاً أن قرارات الحرب والسلام تبقى مرهونة بتطورات المشهد السياسي والدولي.

وبشأن الهجمات التي استهدفت مخيمات ومقرات الأحزاب الكردية الإيرانية داخل إقليم كوردستان العراق خلال اليومين الماضيين، أوضح أنها طالت "جيش كردستان الوطني" التابع لحزب حرية كردستان، إضافة إلى مقرات الحزب الديمقراطي وحزب كوملة، مشيراً إلى إصابة مدني واحد من دون تسجيل إصابات أخرى.

وفي بيان سابق حمل الرقم (1)، دعا تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران القوات المسلحة في المناطق الكوردية إلى الانفصال عن النظام الإيراني وعدم تفويت ما وصفه بـ"الفرصة"، كما حثّ المواطنين على الابتعاد عن القواعد والمراكز العسكرية حفاظاً على سلامتهم.

واعتبر التحالف أن التطورات الجارية تمثل تحولات عميقة ناجمة عن سياسات طهران الإقليمية والملف النووي والصاروخي، مؤكداً أن الحرب ليست مواجهة بين الشعب الإيراني وأطراف خارجية بل نتيجة لسياسات النظام، وداعياً إلى اليقظة، وحماية المؤسسات الخدمية، وتجنب الفوضى وأعمال الانتقام، وتعزيز التضامن الاجتماعي.

وكانت خمسة فصائل كوردية إيرانية معارضة تتمركز في إقليم كوردستان العراق قد أعلنت، في 22 شباط 2026، تشكيل "تحالف القوى السياسية لكوردستان إيران" بهدف توحيد المواقف.

وتزامن إعلان التحالف مع تصاعد التوترات داخل طيف المعارضة الإيرانية في الخارج، بما في ذلك خلافات علنية بين فريق يقوده رضا بهلوي وبعض المجموعات الكوردية الإيرانية.

وتأتي دعوة التحالف الجديدة في ظل الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط 2026، وما رافقها من ضربات وهجمات متبادلة وتوترات أمنية امتدت آثارها إلى ساحات إقليمية، بينها اقليم كوردستان ومحيطها حيث تحدثت مصادر امنية خاصة عن استهداف مواقع تابعة لأحزاب كوردية إيرانية معارضة في الإقليم.