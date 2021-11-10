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بعد البرلمان .. السلطات في إقليم كوردستان تبحث ظاهرة هجرة الشباب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-10T05:12:24+0000
بعد البرلمان .. السلطات في إقليم كوردستان تبحث ظاهرة هجرة الشباب

شفق نيوز/ من المقرر أن تعقد عدد من وزارات حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء اجتماعاً لبحث ظاهرة هجرة الشباب إلى خارج البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد سيجتمع مع الوزراء المعنيين، ورؤساء الحكومات المحلية، ومسؤولي الإدارات الذاتية المستقلة للتباحث حول هذا الخصوص.

وستعقد لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان في وقت لاحق من اليوم اجتماعا بشأن ذات الموضوع.

وقررت رئاسة برلمان كوردستان يوم الثلاثاء تشكيل لجنة برلمانية خاصة تذهب إلى بولندا للإطلاع على أوضاع المهاجرين من الإقليم في حدود تلك البلاد وبيلاروس.

حمّلت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أمس حزب العمال الكوردستاني والحكومة الاتحادية مسؤولية هجرة الشباب من إقليم كوردستان إلى أوربا، منتقدة في الوقت ذاته قرار برلمان كوردستان بإرسال وفد للاطلاع على اوضاع المهاجرين في الحدود البيلاروسية والبولندية.

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