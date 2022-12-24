بعد الانتهاء من تشرين.. كوردستان تحدد موعد صرف رواتب كانون الأول

شفق نيوز/ بعد ان انتهت من توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني المنصرم، حددت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان موعد صرف رواتب كانون الأول الجاري.

وأفاد مصدر مطلع اليوم السبت، لوكالة شفق نيوز، بأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان اصدرت تعليمات إلى المصارف بتأجيل توزيع رواتب شهر كانون الأول الجاري إلى مطلع شهر كانون الثاني المقبل.

وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان أصدرت تعليماتها إلى المصارف بتأجيل توزيع رواتب هذا الشهر (كانون الأول) بعد عطلة رأس السنة الميلادية، موضحاً أن توزيع راتب شهر كانون الاول الجاري 2022 سيكون في الرابع من كانون الثاني المقبل.

وبدأت وزارة المالية في اقليم كوردستان بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني المنصرم في 4 من شهر الحالي (كانون الاول) وأكملت توزيعها في 22 من نفس الشهر.