بعد الانتخابات .. السليمانية تمنع غير الملقحين بالمضاد لكورونا من العمل في الأماكن العامة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية يوم السبت أنها لن تسمح للعاملين في الأماكن العامة من مزاولة أعمالهم بدون التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة الدكتور صباح هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان فيروس كورونا يتجه نحو التراجع في السليمانية وينبغي الحيلولة دون عودة ارتفاع الاصابات، من خلال التزام السكان بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وتطرق الى برنامج التطعيم في المحافظة، قائلا: بعد الانتخابات لن نسمح للأشخاص الذين يشكلون خطرا على حياة الناس من مزاولة أعمالهم في الأماكن العامة من دون أخذ اللقاح

ودعا هورامي المحال التجارية والأسواق والمتاجر والمطاعم والمقاهي والكافيتريات التي هي على تماس مباشر مع السكان إلى تطعيم العاملين لديها باللقاح المضاد للفيروس.