"بعد الانتخابات".. الديمقراطي الكوردستاني يحسم الجدل بشأن تشكيل حكومة الإقليم

شفق نيوز- أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفا محمد، يوم الأربعاء أن ملف تشكيل الحكومة في إقليم كوردستان ما زال محل نقاش بين الحزبين الرئيسيين، مرجحاً أن يتم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء السياسية في الإقليم شهدت لقاءات عديدة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، وكان من المفترض أن يتم تفعيل برلمان كوردستان في مطلع شهر أيلول الجاري، غير أن الظروف الأمنية والتطورات المتسارعة في المنطقة دفعت إلى تأجيل هذا الاستحقاق".

وأضاف أن "هناك توجهاً لدى بعض الأطراف بأن يكون حسم ملف تشكيل الحكومة متزامناً مع الانتخابات البرلمانية في بغداد، بحيث تُحسم جميع المناصب والمطالبات ضمن سلة واحدة، وهو ما يتطلب من الديمقراطي احترام رأي الاتحاد الوطني في هذا السياق، خصوصاً في ظل عدم وجود فراغ دستوري أو حكومي".

يذكر أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في نيسان/ أبريل 2025، قد دعا الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني الى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، مشدداً على ضرورة النأي بالعراق عن الصراع القائم في المنطقة.

وما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.

وتعثّر محاولات التفاهم تركز بشكل أساسي حول المناصب الرئيسية والسيادية والإدارية الكبرى، الأمر الذي ينذر بانعكاسات سلبية على اقتصاد الإقليم وعلاقته في بغداد ودول الجوار، فضلاً عن تأثيراته على المزاج الشعبي.

هذا التعثّر ليس الأول من نوعه، بل سبق أن شهدت الدورات السابقة تأرجحاً واضحاً بين فترات قصيرة وأخرى امتدت لنحو سنة، تخللتها مراحل من الشدّ والجذب حول تشكيل حكومة الإقليم. وتكررت خلالها الخلافات السياسية والتباينات الحزبية التي أعاقت الوصول إلى توافق نهائي، ما جعل عملية تشكيل الحكومة تمرّ دائماً بمخاض طويل ومعقّد.