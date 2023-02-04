بعد الامطار والثلوج.. كوردستان على موعد مع العواصف الترابية

شفق نيوز/ توقع خبير في مجال الطقس في اقليم كوردستان، اليوم السبت، أن يشهد الإقليم خلال الاسبوع الجاري، حصول عواصف ترابية قادمة من وسط وجنوب العراق.

وكتب الراصد الجوي آراس الجباري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز، ان هناك احتمالا بقدوم موجة من العواصف الترابية بسبب ازدياد سرعة الرياح في يوم الاثنين المقبل في ساعات المساء منه بالتحديد.

واشار الى ان العواصف الترابية تأتي من مناطق الجنوب العراقي باتجاه اقليم كوردستان والمنطقة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه محافظات إقليم كوردستان حاليا موجة من تساقط الامطار وهطول الثلوج مع انخفاض في معدلات درجات الحرارة لمستويات كبيرة.