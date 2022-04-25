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بعد الاتفاق مع بغداد.. تسويق لحوم دجاج كوردستان في وسط وجنوب العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-25T20:18:02+0000
بعد الاتفاق مع بغداد.. تسويق لحوم دجاج كوردستان في وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن التوصل لتفاهم مع أصحاب المجازر الخاصة بلحوم الدجاج المحلية المسجلة رسميا لتسويق منتوجها في مدن وسط وجنوب العراق بعد التوصل لاتفاق مع وزارة الزراعة الاتحادية مؤخرا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الزراعة في حكومة الإقليم عقد اجتماعا اليوم الاثنين، مع أصحاب مشاريع المجازر المنتجة للحوم الدجاج المحلي بهدف التقارب والتحاور ومناقشة مشكلاتهم ومطالبهم. 

واضاف البيان ان الاجتماع بحث ايضا النقاط التي ضمها آخر التفاهمات بين الوزارة مع وزارة الزراعة العراقية من اجل العمل على ضوء القرارات والتوصيات الخاصة لتسويق الإنتاج المحلي والتعريف الرسمي لمشاريع اقليم كوردستان ومعالجة المشكلات الخاصة بتصدير انتاج لحوم الدجاج الى مدن الوسط والجنوب العراقي.

وتابع البيان انه تقرر خلال الاجتماع تفعيل مسألة وضع الملصقات و(الباركودات) على منتجات المجازر الرسمية المسجلة من قبل وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة الاقليم ويتم التعامل معها، ومن أجل الهدف نفسه ولخلق سوق محلية من المقرر ان يتم الطلب عن طريق مجلس الوزراء الى الوزارات المعنية والمولات والمطاعم ان تستعمل المنتوج المحلي للمجازر المحلية.

واشار البيان الى انه في نهاية الاجتماع قدم المجتمعون العديد من المقترحات والتوصيات المهمة التي تم إقرارها وسيتم العمل على تنفيذها لاحقا.

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