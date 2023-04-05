بعد الاتفاق النفطي.. حقل في كوردستان يستعيد نشاطه بـ14000 برميل يومياً

شفق نيوز/ استؤنف، اليوم الأربعاء، إنتاج النفط في حقل حسيرة بادارة كرميان ضمن اقليم كوردستان بعد عدة أيام من تخفيض انتاجها الى ادنى مستوى.

وقال مصدر في الحقل لوكالة شفق نيوز، "بعد ثمانية أيام من تقليص كمية إنتاج النفط في حقل حسيرة النفطي في ناحية سرقلاه التابعة لقضاء كفري، عاد الإنتاج إلى طبيعته اليوم".

وأضاف المصدر: "في الايام الماضية، تم تخفيض كمية إنتاج النفط (4000 - 5000) برميل يومياً ، لكن اليوم تم اعادة الإنتاج إلى (14000) برميل يومياً، يتم نقلها عبر 65 ناقلة إلى مصفى خورمال في أربيل".

وأشار المصدر إلى أن "خفض إنتاج النفط في حقل حسيرة أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في محطة توليد كرميان من 165 ميغاواط الى 20 ميغاواط حيث يستخدم غاز الحقل لإنتاج الكهرباء في المحطة".

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، أمس الثلاثاء، ان اتفاق اربيل وبغداد النفطي سيعيد إلى الانتاج الوطني 330 ميغاواط.

وكانت الوزارة قد اعلنت قبل ايام ان ايقاف تصدير نفط اقليم كوردستان تسبب بخسارة 330 ميغاواط من مجموع إنتاج الكهرباء.

ووقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، أمس الثلاثاء، (4 نيسان 2023)، اتفاقا لاستئناف تصدير نفط الإقليم، في وقت نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول حكومي في بغداد قوله إن طلبا رسميا أرسل إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان و "سيستأنف الضخ في الساعات القليلة المقبلة (مساء الثلاثاء)".