بعد افتتاح خط غاز أربيل - دهوك.. مسرور بارزاني: مستعدون لدعم بغداد بمجال الطاقة

شفق نيوز- دهوك

أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، استعداد الإقليم لمساعدة الحكومة الاتحادية في بغداد بمجال قطاع الطاقة، مؤكداً أن الإقليم يتطلّع إلى دعم مماثل من الحكومة الاتحادية.

ونقل بيان رسمي لحكومة الإقليم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن بارزاني، تأكيده أن "الدعم المتبادل ضروري لتمكين الإقليم من إيصال الخدمات الضرورية إلى المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم والمدن العراقية الأخرى، وبالتالي تعزيز قدرة الإقليم على مساعدة الحكومة الاتحادية بشكل أوسع".

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة له ألقاها خلال مراسم افتتاح خط أنبوب إيصال الغاز الطبيعي من أربيل إلى دهوك، عن "تهانيه للمستثمرين والشركة المنفذة وكافة الكوادر الهندسية التي ساهمت في إنجاح المشروع"، مبيناً أن هذا الخط "يأتي كحل جذري لتشغيل محطة كهرباء محافظة دهوك بكامل طاقتها، والتي واجهت في السابق تحديات في التشغيل بسبب نقص وقود الديزل".

وأكد بارزاني في كلمته، أن هذا "الإنجاز يندرج ضمن البرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان، الهادف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بغية تقديم خدمات شاملة وكل ما يليق بالمواطنين".

وكشف رئيس حكومة الإقليم، وفق البيان، عن "تضاعف إنتاج الغاز في الإقليم، بفضل الاستثمارات الحكومية ودعم شركات القطاع الخاص، ما يضع إقليم كوردستان في موقع يؤهله ليصبح مصدراً لتزويد العراق والمناطق المجاورة بالطاقة الكهربائية".

وبالإضافة إلى دوره في تحقيق هدف الحكومة بتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة عبر مشروع روناكي، فإنه سيسهم في خلق بيئة أنظف عبر الاستغناء عن الديزل الملوث، كما سيخفض التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة وبالتالي تخفيف العبء عن المواطنين".

وبيّن أن العمل مستمر لتحقيق الهدف المتمثل في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لكامل إقليم كوردستان بحلول العام المقبل.

وفي رسالة سياسية واقتصادية مهمة، كما جاء في البيان، شدّد بارزاني بقوة على أن الموارد الطبيعية في الإقليم، من نفط وغاز ومعادن، هي ثروة وطنية ملك لجميع أهالي كوردستان، وليست ملكاً لأي شخص أو حزب أو طرف سياسي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الثروات تُستخدم بشكل عادل لخدمة كافة المحافظات والمدن في الإقليم".

وأوضح بيان الحكومة أن افتتاح المشروع يأتي "في إطار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة"، مبيّناً أن "خط أنبوب إيصال الغاز الطبيعي من أربيل إلى دهوك يبلغ طوله طول 198 كيلومتراً، وهو مشروع استراتيجي تولت تنفيذه شركة (كار كروب) بتكلفة 591 مليون دولار".

وأعلن مسرور بارزاني، وفقاً للبيان، عن المضي قدماً في مشاريع طاقة أخرى، مثل مد أنبوب الغاز بين كورمور وجمجمال، بالإضافة إلى برامج مستقبلية لتبني الطاقة الشمسية عبر تقديم قروض مصرفية ميسرة للمواطنين.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه الشكر لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية وفريق "روناكي" والشركات المنفذة، على تذليل الصعوبات والعراقيل التي واجهت المشروع، مجدداً دعوته للمواطنين إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الكهرباء لدعم ديمومة هذه المنجزات.