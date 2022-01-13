بعد اعتقال عشرات النساء والرجال .. إغلاق نادٍ ليلي جديد في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس إغلاق نادٍ ليلي بسبب مخالفتها للتعليمات والقرارات الصادرة عن قوات الشرطة والبلدية.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، "ضمن إطار قرارات محافظة اربيل، ومن أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ومنع الظواهر السيئة، والبعيدة عن الآداب العامة، ومنع وقوع الأحداث غير المرغوب فيها، والحفاظ على العادات والتقاليد، وتنظيم برنامج عمل للحفلات الليلية في (الفنادق، والمطاعم، والحانات، والقاعات) تم إغلاق ناد ليلي آخر مساء أمس 12 - 1 - 2022 بسبب المخالفات، وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات.

ونوه البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك النادي، مؤكدا أن الحملة ستستمر، و أي شخص أو طرف يرتكب المخالفات سيواجه القانون بشدة.

ومساء يوم الأربعاء، اعلنت شرطة محافظة اربيل عن اعتقال 180 شخصا بتهم القيام باعمال غير قانونية والخروج على الاداب العامة وتعاطي المواد المخدرة في احد الاماكن وسط المدينة.

وقالت الشرطة في بيان أمس إنه "في اطار قرارات وزارة الداخلية ومحافظ اربيل لتنظيم النوادي الليلية، وبعد جمع المعلومات الكاملة بوجود مكان داخل مدينة اربيل تمارس فيه العديد من الاعمال غير القانونية والبعيدة عن التعليمات والخارجة عن الاداب العامة والمخالفة للقانون والاعراف، قامت قوات مديرية شرطة محافظة اربيل بالتنسيق مع مجلس امن اقليم كوردستان في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء لغاية صباح أمس باعتقال 102 رجل و77 امرأة مع صاحب المكان.

واشار البيان الى انه تمت ايضا مصادرة كمية كبيرة من مستلزمات تعاطي المواد المخدرة والاجهزة الممنوعة والعديد من انواع الحبوب.

واضاف البيان انه تم فتح ملف للتحقيق مع المتهمين، مبينا انهم محتجزون الان وفقا لقرار القاضي وان الحملة ستستمر من قبل مديرية شرطة محافظة اربيل.