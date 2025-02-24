بعد اشتباك مسلح.. أمن أربيل يلقي القبض على 3 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن "آسايش" أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، بعد اشتباك مسلح معهم.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد التعقب وجمع المعلومات من قبل قواتنا وبعمليتين مختلفتين وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وبأمر من قاضي تحقيق آسايش أربيل استطعنا أن نلقي القبض على ثلاثة متهمين هم (ف. ف. ع)، و(ف. م. ف)، و(ح. ط. أ)، أحدهم من خارج إقليم كوردستان".

وبينت أن "الاعتقال تم بعد اشتباك مسلح مع المتهمين وضُبط بحوزتهم كيلو غراماً و800 غرام من مادة الكريستال، والمريجوانا، والهيروين، وكمية حبوب مخدرة، مع مسدس غير مرخص، وبعض أدوات قياس وتعاطي المخدرات"، معبرة عن شكرها "لتعاون المواطنين الدائم مع مديريتنا في تقديم المعلومات".