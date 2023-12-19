بعد اشتباك مسلح.. آسايش السليمانية يعتقل تاجريّ مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اثنين من تجار المخدرات بعد اشتباك مسلح معهما.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من مديرية مكافحة المخدرات في جهاز الآسايش وبعد استحصال قرار من قاضي التحقيق، وبعد مراقبة ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من أرباب السوابق في منطقة طاسلوجة، أثناء تعاملهما بالمواد المخدرة من نوع الكريستال.

وبين أن العملية تمت بعد ان هاجم المتهمان قوة الآسايش بالقنابل اليدوية وإطلاق النار من مسدس وحاولا الهرب.

وأضاف البيان أنه نتيجة للمواجهات بين الجانبين تمكنت قوات الآسايش من اعتقال المتهمين بعد إصابتهما بجروح، لافتاً إلى ضبط أكثر من كيلوغرام واحد من المخدرات من نوع الكريستال.