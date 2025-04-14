بعد اشتباك مسلح.. القبض على تاجري مخدرات بحوزتهم "تلياك" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن جهاز أمن اقليم كوردستان "أسايش"، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخصين في مدينة السليمانية بتهمة تجارة المخدرات، بعد أن تم ضبط 10 كيلوغرامات من مادة "تلياك" المخدرة بحوزتهما.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث وقع في منطقة مالك محمود، حيث أسفرت مواجهة مسلحة عن اعتقال جميع المتهمين دون تسجيل أي إصابات".

وبهذا الصدد اكد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أسايش إقليم كوردستان العقيد سلام عبد الخالق للوكالة، أن "قوات الأمن في السليمانية قد ألقت القبض على شخصين، أحدهما تاجر والآخر مشتري، كانا بصدد التعامل بالمخدرات"، موضحا ان "الحادث وقع في منطقة مالك محمود، حيث بدأ المتهمون بالاشتباك مع بعضهم البعض، ما أدى إلى حدوث مواجهة مباشرة، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الأطراف المعنية".

وأشار إلى أنه تم "ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 10 كيلوغرامات من مادة (تلياك)، وهي مادة مخدرة منتشرة في بعض المناطق"، لافتا الى ان "جميع المتهمين تم اعتقالهم فورًا، والخبر الذي تم تداوله حول هروب أحدهم غير دقيق".