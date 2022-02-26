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بعد اشتباكه مع الامن.. "قادر قلعة" في قبضة اسايش اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-26T17:05:55+0000
بعد اشتباكه مع الامن.. "قادر قلعة" في قبضة اسايش اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن اعتقال القاتل (قادر قلعة) بعد اقل اسبوعين من ارتكابه جريمة قتل في ضواحي المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد حصول حادثة قتل شخص يدعى (دلدار حمد امين مصطفى) مساء يوم العاشر من شباط/ فبراير الجاري في مدينة اربيل، قامت فرق التحقيق والمتابعة في المديرية بواجباتها وتمكنت من العثور على الجاني ويدعى (عبد القادر علي رسول) المكنى (قادر قلعة).

وبين انه تم تحديد مكان ارتكاب الجريمة وهو ضواحي مدينة اربيل.

واضاف البيان انه بناء على قرار من قاضي التحقيق تحركت قوة من المديرية الى مكان الحادث بهدف اعتقال الجاني، مستدركا ان المتهم جابه القوة بإطلاق النار الا ان القوة تمكنت من اعتقاله بعد اصابته بجروح وهو الان يرقد في المستشفى حيث يتلقى العلاج.

واعلن البيان ان المديرية ستقوم بالافصاح عن المزيد من المعلومات بعد انتهاء التحقيقات في القضية.

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