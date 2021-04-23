بعد اشتباكات مع "العماليين".. طائرات تركية تقصف مناطق باقليم كوردستان

شفق نيوز/ قصفت المقاتلات الحربية التركية، يوم الجمعة، منطقة "برواري بالا" التابعة لناحية "كاني ماسي" في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت مساء اليوم مناطق بسفح جبل كيسته بمنطقة براوارى بالا، بعد اشتباكات وقعت بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، دون معرفة حجم الخسائر".

كما افاد الشهود بان "الطائرات التركية عاودت قصف مناطق بالقرب من قرية هروري بناحية كاني ماسى التابعة لقضاء العمادية أثناء وقوع اشتباكات بين عناصر من حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في محيط احد المعسكرات التركية".

هذا وكانت طائرات تركية قصفت صباح الجمعة، مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل متين بمنطقة نهيلى التابعة لقضاء العمادية.