بعد اشتباكات ضارية.. إلقاء القبض على مهربي مخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة اسايش إقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في الإقليم قرب ناحية عربت في السليمانية.

وقالت مؤسسة آسايش إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه تم إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات يدعى (ع. م. ق) و(ك. ف. ا) في عملية مخطط لها خارج السليمانية قرب عربت ليلة 20/5/2024.

وبحسب البيان، فإن المهربين كانا يخططان لنقل 11 كيلوغراماً من الهيروين إلى إقليم كوردستان والعراق وخارجه.

واضاف البيان ان اشتباك نشبت أثناء العملية وأسفرت عن حرق عجلة كانت بحوزة المتهمين وضبط جميع المخدرات والقبض على المتهمين وتقديمهم للقضاء وفقا المادة 26 من قانون العقوبات.