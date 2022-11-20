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بعد استئناف الدراسة.. طلبة الجامعات يواصلون احتجاجهم في كرميان والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T08:18:08+0000
بعد استئناف الدراسة.. طلبة الجامعات يواصلون احتجاجهم في كرميان والسليمانية

شفق نيوز/ أقدم طلاب جامعة گرميان اليوم الأحد، على قطع الطريق الرئيسي بين كلار والسليمانية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال مراسل شفق نيوز أن طلاب جامعة كرميان استأنفوا مظاهراتهم للمطالبة بمخصصات وخفض أسعار التعليم المسائي، وقاموا بقطع الطريق الرئيسي بين السليمانية وكرميان.

في غضون ذلك؛ استأنف طلاب جامعة السليمانية التظاهرات وأصروا على مطالبهم وأغلقوا الباب الرئيسي للجامعة، وقطعوا طريق السليمانية - كركوك.

وفي الأسبوع الماضي، علقت رئاسة جامعة السليمانية الدراسة بسبب استمرار الاحتجاجات واستؤنفت العملية التعليمية اليوم السبت، لكن الطلاب واصلوا الاحتجاج مرة أخرى.

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