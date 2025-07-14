بعد استهدافه.. الثروات الكوردستانية تكشف أضرار حقل خورمەلە

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، تضرر أنابيب المياه في موقع حقل نفط خورمەلە جراء استهدافه بطائرتين مسيّرتين مفخختين.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في تمام الساعة 8:20 و8:25، من مساء اليوم الاثنين، تعرض حقل نفط خورمەلە في محافظة أربيل لهجوم بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين".

وأوضحت، أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصر الضرر على أنابيب المياه في موقع المحطة".

واستنكرت وزارة الثروات الطبيعية في بيانها بشدة مثل هذه الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، "سقطت مساء اليوم الاثنين 14 تموز/ يوليو 2025، في تمام الساعة 20:20 و20:25، طائرتان مسيّرتان مفخختان داخل حقل نفط خورمەلە في محافظة أربيل".

وأكد الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة لم تسفر عن أية خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من مساء اليوم، بسقوط طائرتين مسيرتين مفخختين في منطقة كندێناوە ضمن حدود حقل خورمەلە النفطي.