بعد استهدافها.. تعليق العمل بمصفاة نفطية في أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بتعليق العمل بمصفاة نفطية في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مصفاة لاناز، جرى تعليق عملها، بعد تعرضها للاستهداف بطائرة مسيرة وأدى لحريق فيها".

يشار إلى أن مصدرا، أفاد مساء اليوم، بتعرض المصفاة لهجوم بطائرة مسيرة.

وكانت القتصلية الاماراتية، تعرضت أيضا مساء اليوم، لاستهداف.

وقد أدانتا رئاسة وحكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وأسفر عن إصابة اثنين من الحراس وأضرار مادية بالمبنى.

ودعتا، الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأكدتا أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الإقليم والعراق.