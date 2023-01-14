بعد استقالة القائممقام.. احتجاجات ليلية في بنجوين وتصعيد للمطالب (صور)

شفق نيوز/ لم يكتف أهالي قضاء بينجوين في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، باستقالة رئيس الوحدة الإدارية للقضاء، إذ واصلوا احتجاجهم أمس لساعات متأخرة من الليل، رفضاً لواقع الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة.

الخدمات

بختيار محمد، أحد المتظاهرين، منذ ثلاثة أيام، أكد لوكالة شفق نيوز، أن التظاهرات لم تخرج للمطالبة بإقالة قائممقام بنجوين، بل خرجت للمطالبة بالخدمات الأساسية في موسم الشتاء".

وأضاف محمد: "نحن خرجنا للمطالبة بالكهرباء والنفط الأبيض وتحسين الخدمات العامة للقضاء بغض النظر عن من يقدم تلك الخدمات".

اعتذار

وفي خضم هذه التطورات، قدم قائممقام قضاء بينجون زانا رحيم، اعتذار رسميا لمواطني القضاء، في رسالة اطلعت عليها الوكالة، أكد فيها عدم ادخاره أي جهد في تقديم ما يستطيع تقديمه، إلا انه لم يستطع توفير ما يريده أهالي القضاء".

وأشار رحيم، إلى إيصال أصوات المواطنين للجهات المعنية بعد ثلاثة أيام متواصلة من التظاهرات المطالبة بالكهرباء والنفط الأبيض.

رفض الاستقالة

في المقابل، رفضت حركة التغيير الكوردية، صاحبة منصب قائممقام بينجون، قرار استقالة زانا رحيم، رغم إصرارها على تأييد مطالب المحتجين.

وذكرت الحركة في بيان ورد للوكالة: "نحن نؤيد ونرفض، فنحن نؤيد، لأنه يعكس قيم حركة كوران، عندما لا يكون المنصب أداة للخدمة العامة ويجب التضحية به، و نرفض الاستقالة لأن أهالي بنجوين يؤيدون بقاء القائمقام وكذلك يؤيد هو مطالب الأهالي".

ضبط التظاهرات

في غضون ذلك، طرح مجلس تنظيم التظاهرات، مجموعة من التعليمات التي تهدف لتوجه التظاهرات بشكل سلمي يضمن حقوق المواطنين ويحقق الأهداف.

وجاء في بيان للمجلس، ورد للوكالة، أن "هدف التظاهرات هو تحقيق المطالب الخاصة بتوفير وتحسين الخدمات وهذه المطالب لا يصل فحواها إلا بالتظاهر السلمي المنضبط".

وتابع: "لهذا يجب أن تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن العنف والتجاوز على ممتلكات المواطنين والدولة، لكن سيتم منع دخول وخروج حافلات الحمل فقط دون المساس بها أو بأصحابها، وعلى الجميع الالتزام بذلك".