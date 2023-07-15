بعد ازدياد حوادث الغرق.. زاخو تخصص مناطق للسباحة في "نهر الخابور"

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المستقلة في زاخو بإقليم كوردستان، يوم السبت، تخصيص مناطق للسباحة في نهر الخابور بهدف تجنب حوادث الغرق التي تفاقمت مؤخرا وخلال موسم الصيف الحالي.

ويأتي القرار بعد تسجيل أكثر من 10 حالات غرق لشبان في القضاء.

وقال مشير محمد قائممقام زاخو لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة قد قررت إنشاء مناطق مخصصة للسباحة في نهر خابور، تقع المنطقة الأولى في (جم سرمو)، والثانية في (باتيفا) شمال المدينة".

وأضاف محمد أنه "سيتم تواجد فرق الإنقاذ في هذه المناطق لإنقاذ الذين يتعرضون للغرق"، موضحاً أن "الحكومة المحلية قد قررت ايضا منع السباحة في جريان نهر زاخو داخل المدينة لمسافة 16 كيلومترًا".

وأشار قائممقام زاخو إلى أن "11 شخصًا لقوا حتفهم غرقًا في نهر الخابور خلال النصف الأول من فصل الصيف"، مؤكداً "صعوبة التحكم في طول ضفاف نهر الخابور، حيث يبلغ طول النهر الذي يمر في زاخو 213 كلم، وهو ما يجعل من الصعب السيطرة على هذا الطول وتوزيع فرق الإنقاذ في جميع المناطق".

وتُشير الجهات المعنية في زاخو إلى استمرار وقوع حوادث الغرق في نهر الخابور في زاخو خلال فصل الصيف في كل عام، حيث يفقد بين 10 إلى 20 شخصًا حياتهم نتيجة الغرق، ويعود ذلك إلى تضاريس مناطق جريان المياه في النهر وسرعة التيار المائي في العديد من الأماكن.