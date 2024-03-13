بعد ارتفاعها للضعف.. أسعار الطماطم تتراجع في أسواق السليمانية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الطماطم في أسواق السليمانية، يوم الأربعاء، إثر قرار لوزارة الزراعة برفع الحظر عن الاستيراد، بعدما وصلت الأسعار إلى نحو 2000 دينار للكيلوغرام الواحد منها.

وقالت المديرية العامة لزراعة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سعر كيلوغرام الطماطم المحلية يتراوح حالياً بين 500 – 1000 دينار، فيما تراوح سعره أمس بين 1000 – 1400 دينار".

وبعد قرار وزارة الزراعة برفع الحظر عن استيراد الطماطم، بدأت عمليات الاستيراد، بحسب بيان صادر عن مديرية زراعة السليمانية، الذي أفاد بإن سعر الكيلوغرام المستورد يتراوح هذا اليوم بين 750-800 دينار.

وكان رئيس اللجان النقابية في علوة السليمانية سرور على عبد الرحمن، قد أكد في تصريح لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، بأن "سعر كيلو غرام الواحد من الطماطم في علوة السليمانية وصل إلى نحو 1400 دينار ويصل للمستهلك بنحو 2000 دينار (ضعف السعر المعتاد) وهذا بسبب قرار سابق للحكومة العراقية بالاتفاق مع وزارة الزراعة في حكومة الإقليم بمنع استيراد المنتجات الزراعية من خارج البلاد".