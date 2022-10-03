بعد اربيل ودهوك.. مهرجان الأغذية يحط في السليمانية (صور) 

شفق نيوز/ تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات مهرجان الأغذية الذي حط في محافظة السليمانية بعد رحلته في اربيل ودهوك، بحضور الآف المواطنين.

وقالت المشرفة على المهرجان لانا بختيار، لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من المهرجان هو دعم النشاطات المحلية ونشر ثقافة وعادات شعب كوردستان الخاصة بالاطعمة المحلية وفتح سوق دائم لأصحاب هذه المهن اضافة الى توفير فرص عمل للشباب.

واضافت، ان المهرجان كان بمشاركة 43 مطعماً وشيف طبخ، مشيرة الى أكثر من 32 ألف مواطن زار المهرجان خلال اليومين الأوليين، وسيستمر المهرجان لأربعة أيام.