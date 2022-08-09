بعد اختفائه هو وابنته لـ5 أيام .. العثور على جثة نازح في زاخو

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة أحد النازحين الذين يقطنون في مخيم "جم مشكو" في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة بإقليم كوردستان.

وقال مشير محمد قائممقام زاخو في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن نازحا يبلغ 42 عاما من العمر خرج خرج مصطحباً ابنته الطفلة معه من المخيم المذكور قبل خمسة أيام لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

وأضاف أنه تم العثور على جثة الشخص في أطراف مدينة زاخو أمس الأثنين غير أن ابنته الصغيرة مازال مصيرها مجهولا.

واوضح محمد ان التحقيقات جارية من قبل السلطات الامنية في زاخو.

هذا ولم يخض المسؤول المحلي بمزيد من التفاصيل حول الحادث.