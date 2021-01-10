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بعد اختفائه لقرابة شهرين .. العثور على جثة لاجئ من اقليم كوردستان في المانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-10T08:41:15+0000
بعد اختفائه لقرابة شهرين .. العثور على جثة لاجئ من اقليم كوردستان في المانيا

شفق نيوز/ أعلن اتحاد اللاجئين العراقيين يوم الاحد العثور على جثة لاجئ من اقليم كوردستان على ضفاف نهر "الراين" في المانيا وذلك بعد اختفائه نحو شهرين.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، ان "لاجئا كوردياً يُدعى (آياس حسن هركي) توجه في 13-11-2020 الى نهر "الراين" لتنقطع اخباره من ذلك التاريخ"، مشيرا الى ان "شرطة مدينة (كولن) نشرت في تاريخ 13-12-2020 خبرا يفيد بإنتشال جثة من نهر (الراين) ليتصل ابن عم المتوفي بالشرطة ويبلغهم بأن العلامات التي على الجسد مشابهة للتي في جسم (آياس حسن)".

واضاف البيان انه في تاريخ 7-1-2021 زار شبان مقربون من (حسن) مركز الشرطة، وبعد معاينة الجثة تمكنوا من التعرف عليه، مشيرا الى الشرطة الالمانية وللإطمئنان أكثر اخضعت الجثة لفحص (DNA)، وان ذويها ينتظرون الاعلان بشكل رسمي عن نتائج الفحوصات.

و أعلن "كورده يشار" ممثل مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق يوم السبت عن العثور على جثة شابة من الطائفة الايزيدية بعد عملية بحث استمرت لعدة ايام في المياه الدولية بين تركيا واليونان.

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