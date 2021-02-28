بعد اجتماع مع القنصل التركي.. وكيل أمير الإيزيديين يتوقع هجوماً على سنجار

شفق نيوز/ رجح مير جهور علي، وكيل امير الطائفة الايزيدية، يوم الأحد، قيام تركيا بالهجوم على قضاء سنجار وضرب قواعد حزب العمال الكوردستاني، مؤكداً أن اتفاقية سنجار لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن.

وقال علي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لم ينفذ منها شيء الى الان، سوى ان الجهات الامنية العراقية أمرت حزب العمال بإخلاء مقراته في سنجار، ولكن عناصر الحزب وتنظيماته ما زالوا موجودين في سنجار".

وكشف أنه التقى القنصل التركي في اقليم كورستان لبحث تداعيات اي هجوم تركي محتمل على سنجار، مشيرا الى ان القنصل التركي اكد أن المدنيين سيكونون في مأمن اذا ما نفذ اي هجوم تركي على سنجار، وأنه سيركز على حزب العمال الكوردستاني وثكناته في حدود سنجار بعيدا عن المدنيين.

ويشهد قضاء سنجار أوضاعاً مضطربة بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني فيه والذي تتعرض مقراته لقصف تركي في أوقات متباينة.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض حزب العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.