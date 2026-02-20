بعد اجتماع في مطار أربيل.. وفد رفيع من "الدعوة" يستعد للقاء قادة كوردستان

شفق نيوز- أربيل

استقبل كل من كمال كركوكي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأوميد خوشناو محافظ أربيل، ومقر بارزاني ممثلاً بعرفات كرم، مساء الجمعة، وفداً رفيع المستوى من حزب الدعوة الإسلامي في مطار أربيل الدولي.

وضم الوفد عدداً من أعضاء المكتب السياسي وقيادة حزب الدعوة، برئاسة عباس البياتي، وعضوية كل من: حسن السنيد، وكمال الساعدي، وصادق البهادلي، وعامر الخزاعي، وأحمد المبرقع.

وخلال لقاء قصير عُقد في المطار، جرى التأكيد على ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بما يصب في مصلحة المنفعة العامة.

ومن المقرر أن يعقد وفد حزب الدعوة يوم غدٍ اجتماعاً مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إلى جانب سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.