بعد اجتماع بغداد.. حكومة كوردستان تزف بشرى الرواتب المتأخرة

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن رواتب الموظفين الكورد، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستوزع بعد غدٍ الثلاثاء.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني، زار وفد كوردي، اليوم الأحد بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتب الإقليم.

وأضافت لأن "توزيع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول، سيبدأ يوم الثلاثاء 17/ 12"، وفيما ثمنت صبر موظفي إقليم كوردستان، أكدت أنها "لن تتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال".

وصباح اليوم، وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الوفد يرأسه وزير المالية في الاقليم آوات شيخ جناب نوري.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة السليمانية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.