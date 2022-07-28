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بعد اجتماعه مع قاآني.. الاتحاد الوطني يمنع كوادره من الإدلاء بتصريحات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-28T05:25:12+0000
بعد اجتماعه مع قاآني.. الاتحاد الوطني يمنع كوادره من الإدلاء بتصريحات

شفق نيوز/ قرر المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، منع مسؤولي الحزب وكوادره من الإدلاء بأي تصريح عن قضية منصب رئيس جمهورية العراق، عازيا سبب القرار الى "ما قد تخلفه" تلك التصريحات من خلافات مع الاطراف الاخرى.

ويأتي قرار الاتحاد الوطني هذا، بعد مباحثات أجراها، أمس الأربعاء، مع قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، على هامش اجتماع الاخير مع الإطار التنسيقي في بغداد.

وبحسب إشعار صدر لأعضاء قيادة الحزب وكوادره، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه لن يُسمح لأي مسؤول من الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتعليق على موضوع الرئاسة لأي من وسائل الإعلام الكوردية والعراقية والدولية.

وشدد الاشعار، أن هذا القرار صادر عن  رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعلى الجميع الالتزام به.

وأمس الأربعاء، أبلغ مصدر مطلع على مباحثات "قاآني والاتحاد"، وكالة شفق نيوز، أنها تطرقت إلى مسألة المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية، حيث الخلاف بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويدور الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان، على إعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.

 

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