بعد اتهامات أخلاقية.. جامعة السليمانية تحقق مع تدريسي والطلبة يطالبون بطرده

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت رئاسة جامعة السليمانية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على خلفية القضية المثارة مؤخراً بشأن الدكتور عبد اللطيف أحمد مصطفى المعروف بـ"عبد اللطيف السلفي"، المحاضر في كلية العلوم الإسلامية وأحد أبرز ممثلي التيار السلفي في إقليم كوردستان.

وجاء ذلك عقب تداول تسجيلات صوتية منسوبة للسلفي عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث اتهم ناشط كوردي مقيم في أوروبا بالوقوف وراء تسريبها ونشرها.

وتتضمن التسجيلات المتداولة مزاعم بشأن إقامة علاقات غرامية مع فتيات ونساء كن يترددن عليه لتلقي الدروس.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الجامعة كمؤسسة رسمية وأكاديمية تؤكد التزامها بمبادئ القانون والشفافية في التحقيق بأي شائعات أو قضايا تتعلق بأساتذتها أو موظفيها مبينة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأضاف أن "رئاسة الجامعة شكلت لجنة تحقيق عليا بتاريخ 18 حزيران 2026 لمتابعة القضية والتحقق من جميع الملابسات المرتبطة بها"، مؤكداً أن "أعمال اللجنة تجري تحت إشراف الادعاء العام وأن التحقيقات ستستمر حتى الوصول إلى النتائج النهائية".

وشددت الجامعة، بحسب البيان، على أنها "ستتعامل مع أي تقصير أو مخالفة يتم إثباتها وفق القانون"، مبينة أن "نتائج التحقيق ستعلن للرأي العام بشفافية بعد اكتمال أعمال اللجنة".

وفي السياق، أصدر طلبة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السليمانية بيانا موجهاً إلى الرأي العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة والاتحاد الوطني الكوردستاني طالبوا فيه باتخاذ إجراءات حازمة بحق التدريسي المذكور.

وقال الطلبة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الأوساط الطلابية والأكاديمية تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ ظهور ما وصفوها بالأدلة والقرائن التي تشير إلى تعرض عدد من طالبات الكلية لممارسات تحرش من قبل أحد تدريسيي الكلية وهو الدكتور عبد اللطيف أحمد.

وأضاف الطلبة، أن كلية العلوم الإسلامية، التي يفترض أن تكون منبراً لتدريس العلوم الدينية والقيم الأخلاقية، شهدت بحسب وصفهم تمييزاً واضحاً ومعاملة غير متكافئة بين الطلاب والطالبات، فضلاً عن تداول قصص ومعلومات وصفوها بالمؤسفة داخل البيئة الجامعية.

وكشف الطلبة، عن رفضهم القاطع والمطلق لاستمرار الدكتور عبد اللطيف أحمد في ممارسة العمل التدريسي أو شغل أي منصب أكاديمي أو إداري داخل الكلية أو الجامعة، مطالبين بإبعاده بشكل نهائي، مؤكدين عزمهم تنفيذ مقاطعة شاملة للدوام مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والتوقف عن حضور المحاضرات والدراسة في الكلية في خطوة احتجاجية تهدف إلى ضمان عدم مرور القضية دون محاسبة، وللحفاظ على سمعة الجامعة ومدينة السليمانية وإقليم كوردستان.