بعد اتهامات بريطانية.. روسيا تنفي ضلوعها باستهداف قاعدة للتحالف بأربيل

شفق نيوز- لندن

نفت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، السبت، تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي التي تحدثت عن ضلوع موسكو في الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية للتحالف الغربي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقالت السفارة الروسية في تعليق إن ما ورد على لسان الوزير البريطاني بشأن وجود "أثر روسي" وراء الهجوم لا يستند إلى أي معلومات موثوقة، مضيفة أن "هذا مجرد خيال واسع".

وأشارت إلى أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أكدوا بدورهم أنهم لا يمتلكون أي معلومات تشير إلى تورط روسيا في الهجوم الذي استهدف القاعدة التي يتمركز فيها عسكريون غربيون، بينهم جنود بريطانيون.

وكانت قاعدة عسكرية للتحالف الغربي في أربيل قد تعرضت لضربة ليل الخميس الماضي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً متزايداً.

ويأتي ذلك على خلفية الهجمات التي بدأت في 28 فبراير /شباط 2026 عندما شنت أميركا وإسرائيل ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران.

وأفادت تقارير بوقوع أضرار وسقوط ضحايا مدنيين جراء تلك الضربات، فيما ردت إيران بشن هجمات على إسرائيل إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى اتساع رقعة التوتر في المنطقة.