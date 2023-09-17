بعد اتفاق الرواتب.. مسرور بارزاني يهاتف السوداني

شفق نيوز / أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عصر الأحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب بارزاني، عن شكره وامتنانه للسوداني، على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

كما عبّر بارزاني، عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق الأساس لحل كافة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الحوار ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة.

أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كوردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كوردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.