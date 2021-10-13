بعد اتصال الكاظمي ومسرور بارزاني .. الإفراج عن المعتقلين الكورد بكركوك (صور)

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي السابق ريبوار طه يوم الأربعاء اطلاق سراح جميع الشباب المعتقلين الكورد لدى السلطات الأمنية في كركوك.

ونشر ريبوار طه على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي صورا مع المعتقلين اثناء الأفراج عنهم من قبل شرطة محافظة كركوك.

وكتب قائلا انه ذهب مع القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني اليوم إلى الشرطة وتم اطلاق سراح جميع المعتقلين الشباب.

وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت مؤخرا مجموعة من الشباب الكورد في كركوك عقب انتهاء الانتخابات بسبب حدوث خلافات ومشاجرات مع أنصار ومؤيدي أطراف سياسية أُخرى.

يأتي هذا في وقت أجرى فيه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بحثا خلاله الأوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال الإتصال جرت مناقشة أوضاع مدينة كركوك التي حاول البعض بعد نجاح العملية الانتخابية خلق فوضى بهدف تشويه نجاح عملية التصويت.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أنه لا ينبغي السماح لأي شخص أو طرف بخلق فوضى، وإلحاق الضرر بالسكان والممتلكات الخاصة والعامة، وبالتالي يجب إنهاء الوضع الأمني غير المرغوب فيه في كركوك في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء الإتحادي وجه بالأفراج عن جميع المعتقلين في كركوك.